Se definió equipo peruano que se medirá ante Alemania en Düsseldorf el 6 y 7 de febrero

Reto importante. Perú afrontará este año 2026 la Qualifiers del Grupo Mundial de la Copa Davis y para ello ya se definió al equipo que jugará ante su similar de Alemania, el 6 y 7 de febrero próximo, en la ciudad de Düsseldorf, donde llegará con el objetivo de luchar por volver a la élite máxima de esta disciplina del tenis.

La Federación Peruana de Tenis (FPT), hizo oficial el conjunto nacional, que es capitaneado por el ex tenista Luis Horna, y que tendrá a Ignacio “Nacho” Buse como la raqueta principal.

El joven exponente de 21 años llevará esta responsabilidad luego de su ingreso al Top 100 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), que lo colocan entre los mejores jugadores de esta disciplina del mundo, habiendo sido el último. En lograrlo Juan Pablo Barillas en el año 2022.

En la escuadra peruana también figuran Gonzalo Bueno (214 ATP), Juan Pablo Varillas (253 ATP) y Arklon Huertas del Pino (881 ATP).

En los próximos días, el conjunto rojiblanco iniciará sus entrenamientos, al mando de Lucho Horna con el objetivo de llegar en óptimas condiciones para enfrentar al equipo alemán, el 6 y 7 de febrero, en el Castello Düsseldorf, recinto que cuenta con una capacidad para más de 3 mil espectadores.

El equipo alemán tiene como capitán a Michael Kohlmann, y convocó a Jan-Lennard Struff (82 ATP), Yannick Hanfmann (102), Kevin Krawietz (11 ATP dobles) y Tim Pütz (11 ATP dobles).

Perú sorprendió al derrotar 3-1 a Portugal en Lima, resultado que le valió para clasificar a los Qualifiers del Grupo Mundial. Con esta victoria, el equipo peruano se ubicó entre las 30 mejores selecciones del mundo y volvió a esta instancia tras 18 años.