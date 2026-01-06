PAE y la SNI consolidan estándares técnicos para garantizar productos de calidad e inocuos

Durante mesa técnica se concluyeron las fichas técnicas de productos como la conserva de pollo, el huevo, entre otros productos para la alimentación escolar.

La articulación entre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) permitió consolidar los estándares técnicos que aseguran productos de calidad e inocuos para más de 4,2 millones de escolares en el proceso de contratación 2026, que se encuentra en curso.

Gracias al diálogo abierto, articulado y transparente, la conserva de pollo ya cuenta con una ficha técnica, lo que permitirá incorporarla en la planificación del menú del PAE.

Así lo informó la directora ejecutiva del PAE, la nutricionista Saby Mauricio, tras participar en una mesa técnica realizada en la sede de la SNI, en la que intervinieron especialistas del programa y representantes de la industria de productos cárnicos.

“Este avance permitirá ampliar la oferta de alimentos nutritivos, sumando alternativas a las conservas de pescado, que ya forman parte del PAE. Se trata de productos que yo misma daría a mis hijos y que ahora estarán disponibles para nuestros escolares”, destacó Mauricio.

Este resultado fue posible gracias al trabajo articulado con la SNI, que ha cumplido un rol clave como nexo con las empresas dedicadas a la elaboración de productos cárnicos.

Por su parte, Alejandro Daly, vocero de la SNI, resaltó el compromiso del gremio con el programa. “para la SNI es una gran satisfacción trabajar junto con el PAE en el reto de fortalecer la confianza de los padres de familia y docentes y contribuir a la alimentación de más de 4,2 millones de escolares con productos inocuos y de alta calidad”, señaló.

Asimismo, informó que, además de la conserva de pollo, durante la mesa técnica se concluyeron con las fichas técnicas de otros productos como el huevo y los cereales.

Cabe recordar que el PAE cuenta con un consejo directivo que está conformado por representantes de los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (Midis); de Educación (Minedu); de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri); de Salud (Minsa); de la Producción (Produce); de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda); del Instituto Nacional de Salud (INS); de la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria (Compial); de los padres de familia a propuesta del Minedu, y del Colegio de Nutricionistas del Perú.