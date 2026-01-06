Ministro de Educación reitera que la matrícula en colegios públicos es gratuita pide a padres de familia que no se dejen sorprender

 En Lima Metropolitana, la matrícula será completamente digital desde el 19 de enero, mientras que en otras 5 regiones será focalizada

 En las demás regiones, se realizará en la modalidad presencial

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, reiteró que la matrícula escolar en colegios públicos es completamente gratuita y pidió a los padres de familia que no se dejen sorprender por personas inescrupulosas que pretendan obtener beneficios indebidos.

“La matrícula en las instituciones educativas públicas es absolutamente gratuita y no está condicionada a ningún pago ni aportación a las asociaciones de padres de familia o a la adquisición de uniformes o prendas similares”, afirmó el titular de Educación.

Asimismo, recordó que la matrícula escolar 2026 es 100 % digital en Lima Metropolitana, mientras que en Lima Provincias, Callao, Tacna, Moquegua y Arequipa será focalizada, y se realizará desde el 19 de enero hasta el 6 de marzo. Al mismo tiempo, precisó que esta modalidad de matrícula involucra a 20 unidades de gestión educativa local (UGEL) y 2000 instituciones educativas públicas.

“El Minedu atiende el proceso de matrícula del presente año desde dos frentes: el presencial, que es conocido por los padres porque lo realizan todos los años, y el digital, que comienza el 19 del presente mes”, explicó.

El ministro Figueroa indicó que la matrícula es para los estudiantes que se incorporan al sistema educativo desde los 3 hasta los 5 años, así como para los que continúan sus estudios regulares. “Hemos priorizado la atención a los alumnos más vulnerables, porque consideramos que la inclusión es un factor muy importante en el sistema educativo”, subrayó.

Agregó que “estamos comenzando el año con mucha fuerza y ahínco; pero, sobre todo, con mucha voluntad de servir a los niños y los adolescentes que cursan estudios escolares”.

En materia de seguridad, el ministro Figueroa dijo que su sector ha suscrito un convenio con el Ministerio del Interior para capacitar a docentes y auxiliares de educación en materia de prevención. Además, ha solicitado una mayor dotación policial en los centros educativos de mayor vulnerabilidad.