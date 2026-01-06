Migraciones y la PNP detectan que una familia intentaba salir del país con pasajes comprados con tarjeta de crédito clonada

Migraciones y la PNP detectan que una familia intentaba salir del país...

⦁ El superintendente Alberto Balladares Ramírez lideró las acciones que se realizaron en coordinación con la Policía Nacional del Perú en el aeropuerto Jorge Chávez.

En el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), detectó que una familia de peruanos intentaba salir del país con pasajes comprados con una tarjeta de crédito clonada a un alto funcionario del Estado.

El superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, junto con la gerenta general, Liseth Melchor, lideró las acciones de verificación junto a los inspectores de la entidad, quienes identificaron a cuatro adultos y dos menores de edad cuando intentaban viajar a Colombia.

Los inspectores, que se encontraban en los módulos de control migratorio del aeropuerto, pusieron a disposición de la PNP a la familia peruana para las investigaciones del caso.

De esta manera, Migraciones reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el control migratorio para contribuir con la seguridad y el orden interno del país.