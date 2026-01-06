Los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones se jugarán el viernes 9 y sábado 10

La Copa Africana continúa en sus fases definitorias y, luego de disputarse todos los partidos de octavos de final, ya se conocen las 8 selecciones que continúan en la pelea y se enfrentarán en cuartos de final. Senegal superór 3-1 a Sudán y ahora enfrentará a Malí que consiguió su clasificación en penales por 3-2 ante Túnez tras igualar 1-1 en una de las sorpresas de la ronda.

Otro de los favoritos, Camerún, se impuso ante Sudáfrica por 2-1 y chocará ante el local Marruecos que sacó su boleto con un triunfo por la mínima diferencia ante Tanzania. Argelia venció por el mismo resultado a Congo y ahora tendrá que jugar ante Nigeria que no tuvo problemas para golear por 4-0 a Mozambique.

Finalmente, Egipto se impuso por 3-1 a Benín y su siguiente rival serán los vigentes campeones, Costa de Margil, que protagonizaron la otra goleada por 3-0 ante Burkina Faso. Los cotejos de cuartos de final se jugarán el viernes 9 y sábado 10 con dos partidos cada día.