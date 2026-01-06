La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial fija metas para el 2026 y consolida avances en el control funcional

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) dio inicio al Año del Control Funcional 2026, ocasión en la que presentó sus principales metas y compromisos orientados a consolidar un sistema disciplinario más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

Durante su discurso, el jefe nacional de la ANC-PJ, Roberto Palacios Bran, expuso los objetivos estratégicos para el 2026, entre los que destacan la corporativización de los despachos contralores, la implementación de equipos especializados en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la capacitación a nivel nacional, la consolidación del expediente disciplinario electrónico y la incorporación estratégica de herramientas de inteligencia artificial en procesos automatizables.

En el eje de fortalecimiento institucional, Palacios Bran subrayó la aspiración de la ANC-PJ de constituirse en pliego presupuestal, así como la modernización de la gestión administrativa y tecnológica y la ejecución eficiente del presupuesto como unidad ejecutora, factores que han permitido optimizar recursos, mejorar procesos y reforzar la autonomía operativa del sistema de control.

En cuanto a los resultados alcanzados durante el 2025, informó de un incremento significativo en la producción disciplinaria de la sede central y una reducción sustancial de la carga procesal en las oficinas descentralizadas a nivel nacional.

Finalmente, resaltó el impacto positivo de las visitas judiciales presenciales y virtuales, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de atención a la ciudadanía y de prevención de inconductas funcionales.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede central, con la asistencia de los jueces y juezas de control, funcionarios y servidores de la ANC-PJ, así como de los jefes de las ODANC de todos los distritos judiciales del país.