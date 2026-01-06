Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España y será baja importante en el Real Madrid

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, quien sufre de un esquince de rodilla, se perderá esta semana la Supercopa de España, que se disputará en Yedá, Arabia Saudita, confirmó hoy martes el club merengue. Mañana jueves se medirá ante el Atlético de Madrid por el pase a la final del torneo en mención.

El técnico Xabi Alonso ofreció la nómina de convocados, en la que el jugador no aparece después de no haber participado en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

Mbappé se había ejercitado en el gimnasio tras el parón navideño, al adoptar un tratamiento conservador, según los medios, con la idea de jugar la final el domingo en caso de ganar el jueves al Atlético en semifinales. Sin embargo, no ha podido entrar finalmente en la convocatoria. El astro galo se une a la baja del brasileño Éder Militao, aunque Alonso recupera al inglés Trent Alexander-Arnold.