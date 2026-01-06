Estreno soñado tuvo Felipe Chávez en este 2026 marcando en goleada del Bayern Múnich al Salzburgo 5-0

Felipe Chávez jugador peruano-alemán, empezó de la mejor manera el 2026. El mediocampista fue protagonista en la contundente victoria por 5-0 que logró el Bayern Múnich en el amistoso disputado ante el Red Bull Salzburgo de Austria, donde anotó un gol y tuvo una asistencia en apenas 37 minutos en el campo de juego.

Chávez, de padre peruano y madre alemana, ingresó iniciando el complemento en reemplazo del portugués Raphaël Guerreiro, y rápidamente dejó en claro que este año está llamado a ser un año clave en su consolidación futbolística. A los 71’, el volante mostró visión y precisión al filtrar un gran pase que permitió a Lennart Karl anotar el segundo tanto del conjunto bávaro. Sin embargo, su noche no terminaría allí.

Cuatro minutos más tarde, el propio Chávez se encargó de mandar el balón a la red. Tras un buen centro desde la derecha del mismo Karl, el mediocampista apareció por el centro del área para definir de arremetida y marcar el tercer gol del Bayern Múnich, redondeando una actuación más que destacada.

Con la tarea cumplida, el técnico Vincent Kompany, lo sustituyó a los 82’ por el español Javier Fernández. En ese lapso, Chávez supo aprovechar al máximo su oportunidad y dejó una grata impresión. Los otros goles del Bayern Múnich fueron anotados por el japonés Hiroki Ito, Lennart Karl (en dos ocasiones) y Tom Bischof, completando así una goleada que dejó sensaciones muy positivas en el cuadro alemán.