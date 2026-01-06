Congresista Kira Alcarraz podría ser suspendida

Parlamentaria agredió a inspector del SAT y su caso pasó a la Comisión de Ética. Antes amenazó a una periodista y se paseó con el administrador del Mercado de Frutas quien espera sentencia por el delito de extorsión.

La congresista Kira Alcarraz vuelve a protagonizar un escándalo. Esta vez, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima la denunció ante la Policía por agredir físicamente a un inspector, a quien habría abofeteado y arrebatado el celular durante un operativo vehicular en el puente Atocongo.

El hecho ocurrió cuando personal del SAT dispuso el internamiento de un vehículo de su propiedad, que contaba con orden de captura por deudas de tránsito. El inspector agredido fue identificado como Juan de la Vía.“Rechazamos tajantemente esta agresión, más aún cuando proviene de una autoridad que debería dar el ejemplo”, señaló el SAT de Lima en un comunicado oficial.

A LA COMISIÓN DE ÉTICA

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi calificó de “inaceptable” la reciente agresión protagonizada por la parlamentaria Kira Alcarraz y pidió que la Comisión de Ética asuma el caso. En su cuenta oficial en la red social X, informó: “He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuman el caso. Por un asunto anterior -agresión a periodista- se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles”. Recordemos que la Comisión de Ética puede recomendar y aprobar la suspensión de un congresista por hasta 120 días, pero la decisión final la toma el Pleno del Congreso.

UN PATRÓN DE CONDUCTA

A ello se suma su aparición pública en el Mercado de Frutas de La Victoria, donde recorrió las instalaciones junto a Willy Cuadros Bonilla, entonces administrador del recinto y hoy procesado por extorsión agravada, a la espera de sentencia.Para los comerciantes y la opinión pública, la imagen resulta indignante y refuerza los cuestionamientos sobre la conducta y los vínculos de la parlamentaria.

En septiembre pasado, Alcarraz protagonizó un enfrentamiento verbal con una periodista de Willax, a quien lanzó amenazas frente a cámaras: “El día que me veas alterada, ni tu mamá va a querer estar a tu lado”.