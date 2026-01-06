Chelsea eligió a un desconocido inglés Liam Rosenior como nuevo entrenador

Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes, se pone en manos de un rostro desconocido, el inglés Liam Rosenior (proviene del Estrasburgo francés), según confirmó el propio técnico y su nuevo club ayer martes, para sustituir en el banquillo al italiano Enzo Maresca, despedido la semana pasada por los malos resultados de los “Blues” en la Premier League.

«Confiarme ese rol significa muchísimo para mí, y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me otorgan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece», reaccionó Rosenior en un comunicado publicado por el Chelsea.

«Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito», agregó.