Cajamarca: hoy inicia operaciones la nueva sede judicial del Qhapaq Ñan que concentra los principales módulos del distrito

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca comunica a la ciudadanía que, desde hoy, la nueva sede judicial del Qhapaq Ñan, ubicada en la Avenida Alameda de los Incas – Mz. B, Lote 2, sector Bellavista, se convierte oficialmente en la sede central que albergará progresivamente los principales módulos judiciales y administrativos que anteriormente funcionaban en distintos locales de la ciudad.

En este moderno espacio ya se encuentran brindando atención la Oficina de Atención al Usuario – MAU, el Centro de Distribución General (CDG) con atención al área penal y el servicio de recaudación y devolución de aranceles judiciales, así como el Registro Judicial de Condenas, la emisión de Certificados de Antecedentes Penales y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, funcionan la Central de Notificaciones, la oficina de Peritos Judiciales y el servicio de Control Biométrico para procesados y sentenciados en libertad.

El proceso de traslado se viene desarrollando de manera progresiva conforme al siguiente cronograma: del 29 al 31 de diciembre, se efectuó la mudanza de toda la sede administrativa del jirón del Comercio; del 6 al 9 de enero, corresponde a la sede judicial del Módulo Penal; del 12 al 14 de enero, la sede Buganvillas – Módulo Laboral; del 15 al 16 de enero, la sede Nogales – Módulo Laboral; y finalmente, del 19 al 21 de enero, se completará el traslado de la sede Zafiros – Módulo Civil.

Con esta importante modernización, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca reafirma su compromiso con una justicia más accesible, ordenada y eficiente, centralizando la atención en un solo local que marca un hito institucional para la región y el país.