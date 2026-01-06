Asesor legal de la Safap Jhonny Baldovino dijo que permitir siete extranjeros no aporta al crecimiento del torneo

Contundente. El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) Jhonny Baldovino, cuestionó con firmeza la decisión de permitir hasta siete jugadores extranjeros por equipo en la Liga 1, asegurando que la medida no apunta al crecimiento del campeonato nacional.

“La pregunta es qué es lo que se quiere para el fútbol peruano. Si se busca una competencia permanente que revalorice el torneo y a la selección, deberían incluir nomás a cinco extranjeros”, señaló Baldovino en Exitosa Deportes.

Explicó que reducir los cupos elevaría el nivel de las contrataciones. “Si se tiene menos cupos de extranjeros, mejorará la calidad de la contratación, con mejor nivel, porque vas a invertir. Si se abren más cupos, no mejora la competencia”, remarcó, advirtiendo que la ampliación solo genera un mercado menos exigente.

También puso énfasis en el perfil de los futbolistas que llegan al país. “El tema pasa también por el promedio de edad de los jugadores que llegan. La mayoría son de 35 años para arriba y lo único que les interesa es no ocupar plaza”, sostuvo, aunque aclaró que la llegada de jugadores jóvenes podría ser positiva si se diera en mayor medida.

Finalmente, indicó que la decisión aún debe ser ratificada por la Federación Peruana de Fútbol y descartó comparaciones con otras ligas de Sudamérica. “No nos podemos comparar con Brasil o Argentina, donde hay instituciones con respaldo social. Acá la realidad es distinta”.