Un sueño hecho realidad después de 25 años de espera: inauguran plaza central «Las Lomas» en Ancón

Está obra beneficia a más de 30,000 vecinos de Las Lomas, Villa Mar y la Variante .

. Este espacio público transforma el panorama de este sector del distrito.

Antes existía polvo y desierto; ahora existe vida y vegetación en 10 mil metros cuadrados.

Con emoción y alegría, la Municipalidad Distrital de Ancón inauguró la Plaza Central “Las Lomas”, una obra largamente anhelada que transforma un antiguo terreno árido en un vibrante espacio de esparcimiento y cultura.

Esta plaza será lugar de esparcimiento y cultura y se convierte en el pulmón de este importante sector de Ancón, donde residen más de 30 mil personas. Son asociaciones que cuentan con más de 25 años de fundadas y nunca han tenido un lugar como este para poder reunirse, realizar sus actividades y ser el centro de vida de miles de anconeros.

Una promesa que se hizo realidad, que muchos creyeron una falsa promesa, hoy ven con asombro convertirse en una realidad.

Este ansiado proyecto tiene un costo de casi 1 millón 500 mil soles, provenientes de recursos propios directamente recaudados, y que demuestra la eficacia de gasto público en beneficio de la población.

En un lugar donde solo hubo arena surge este oasis de vida y verdor que cuenta con amplios espacios para el disfrute de los vecinos, que ahora podrán hacer sus actividades vecinales y recreativas, áreas verdes, bancas personales, iluminación con farolas ornamentales e iluminación LED.

“Transformamos el desierto en vida”, mencionó Samuel Daza Taype, alcalde del distrito al entregar esta obra tan anhelada por los vecinos, que ahora les toca cuidar y mantener, como se entrega una plaza que no tiene nada que envidiar a otras grandes plazas de Lima.

Los vecinos y familias enteras celebraron, expresaron su gratitud y compromiso con el mantenimiento de este nuevo ícono distrital, que fomentará la integración comunitaria y el bienestar familiar.

Con esta inauguración, la Municipalidad de Ancón reafirma su gestión orientada a obras concretas que mejoran la calidad de vida de sus habitantes.