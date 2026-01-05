Trump enfrenta críticas internas y externas por operación militar en Venezuela

LÍDERES DEMÓCRATAS Y GOBIERNOS de la región cuestionan la legalidad y los efectos de la intervención estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro.

La operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, ha provocado una fuerte reacción política tanto dentro de

Estados Unidos como en América Latina y Europa. Legisladores demócratas y

varios gobiernos advirtieron sobre la legalidad de la acción, sus consecuencias regionales y el impacto interno para la población estadounidense.

El senador independiente Bernie Sanders calificó la intervención como “ilegal, peligrosa y contraria a la Constitución”, al señalar que el presidente no tiene autoridad para iniciar acciones bélicas sin la aprobación del Congreso.

En un mensaje difundido en redes sociales, pidió activar una resolución de poderes de guerra para frenar la operación y restituir el rol del Legislativo en decisiones de guerra y paz. Sanders sostuvo que la ofensiva no hará más seguro a Estados Unidos ni al mundo y que representa una violación flagrante del derecho internacional. Además, comparó la justificación utilizada por la Casa Blanca con la empleada por Rusia en la invasión a Ucrania, advirtiendo que el uso de la fuerza para promover cambios de régimen sienta

un precedente peligroso.

A las críticas se sumó la exvicepresidenta Kamala Harris, quien afirmó que la intervención fue “ilegal e imprudente” y que sus costos terminarán siendo asumidos por las familias estadounidenses. Según Harris, la operación no fortalece la seguridad ni la economía del país y desvía recursos frente a problemas internos urgentes como el costo de vida, la vivienda y la atención sanitaria. Harris también acusó a la administración Trump de priorizar intereses energéticos, al señalar que el control del petróleo venezolano estaría en el centro de la estrategia. En ese sentido, cuestionó contactos con figuras del entorno del

chavismo y la marginación de la oposición venezolana, además de advertir que no existe un marco legal claro ni un plan de salida para las tropas desplegadas.

En el plano internacional, Brasil, Chile, Colombia,

México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las acciones militares de Estados Unidos por considerarlas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Los países advirtieron que la intervención pone en riesgo a la población civil, amenaza la estabilidad regional y llamaron a resolver la crisis venezolana exclusivamente por vías pacíficas y diplomática.

Reacciones regionales y advertencia diplomática

Los gobiernos firmantes del comunicado reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y exhortaron a los mecanismos multilaterales, incluido el secretario general de la ONU, a intervenir para desescalar las tensiones. También alertaron sobre cualquier intento de control o apropiación externa de recursos naturales venezolanos.

Desde Washington, el tono del presidente Trump se endureció tras la captura de Maduro. El mandatario advirtió que, de no cooperar con Estados Unidos, altos funcionarios del régimen venezolano podrían enfrentar consecuencias incluso mayores, una postura que ha intensificado la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.