San Luis al máximo en ejecución presupuestal

La Municipalidad de San Luis se consolida como una de las municipalidades líderes en ejecución presupuestal, según los reportes oficiales de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondientes al año 2025, alcanzado el total de 100 % del presupuesto asignado.

De esta manera se ubica dentro de los 10 primeros distritos de Lima Metropolitana (43 distritos). Este importante resultado evidencia el trabajo de la gestión del alcalde Ricardo Pérez, que viene priorizando la correcta utilización de los recursos públicos para convertirlos en obras, servicios y acciones concretas en beneficio del distrito.

Este resultado posiciona a Ricardo Pérez como el alcalde mejor evaluado de Lima Este, consolidando a San Luis como uno de los distritos con mayor respaldo ciudadano en esta zona de la capital.

San Luis destaca los avances sostenidos en seguridad ciudadana, servicios municipales, recuperación de espacios públicos y trabajo articulado con la comunidad, factores que han permitido fortalecer la gobernabilidad local y la confianza de los vecinos.