Sala Penal Permanente de la Corte Suprema será presidida por el juez Víctor Prado Saldarriaga

El Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 000001-2026-P-PJ, dispuso que el juez supremo Víctor Roberto Prado Saldarriaga asuma la presidencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a partir de la fecha y para el presente Año Judicial.

Así lo estableció tras el cese por ley al cumplir 70 años el juez supremo César San Martín Castro, quien presidió en los últimos años el referido tribunal supremo que conoce recursos de apelación en procesos sentenciados por la corte superior en materia penal y que sean de su competencia.

Asimismo, los recursos de casación, contiendas y transferencias de competencia, el juzgamiento de los delitos que se imputan contra los funcionarios comprendidos en el artículo 183° de la Constitución (fiscales y jueces superiores), extradiciones y demás procesos previstos en la ley.

Además de Prado Saldarriaga, el colegiado estará conformado por Manuel Estuardo Luján Túpez, María del Carmen Paloma Altabás Kajatt de Milla, Saúl Peña Farfán y Sara del Pilar Maita Dorregaray.

En tanto que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema la presidirá el juez Jorge Luis Salas Arenas y la integrarán los jueces Araceli Denyse Baca Cabrera, Dante Tony Terrel Crispín, María Luz Vásquez Vargas y Ángela Magalli Bascones Gómez Velásquez.

La Presidencia del Poder Judicial estableció que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema estará conformada por José Antonio Neyra Flores (presidente), el magistrado Iván Salomón Guerrero López y la jueza Norma Beatriz Carbajal Chávez

En tanto que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien atenderá y resolverá solicitudes referidas a casos complejos y que involucran a altos funcionarios.

El anuncio de conformación de las salas de la Corte Suprema de Justicia de la República fue dado durante el inicio del Año Judicial 2026, ceremonia que presidió la jueza suprema y presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en Palacio de Justicia.

Así se dio cuenta también que Sala Civil Permanente de la Corte Suprema será integrada por Ana María Aranda Rodríguez (presidenta), Martín Alejandro Hurtado Reyes, Rosa María Ubillús Fortini, Rita Patricia María Valencia Dongo Cárdenas y Olegario David Florián Vigo.

Cabe precisar que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema lo conformará Carlos Giovani Arias Lazarte (presidente), Emilia Bustamante Oyague, Carmen Julia Cabello Matamala, Rosa Ivonne Juárez Ticona y Henry Antonino Huerta Sáenz.

A su vez, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema lo presidirá Carlos Alberto Calderón Puertas y lo integrarán Gabino Alfredo Espinoza Ortiz, Elizabeth Grossmann Casas, Elvira María Álvarez Olazábal y Juan José Linares San Román.

Asimismo, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria será conformada por César Augusto Proaño Cueva (presidente), Diana Lily Rodríguez Chávez, Omar Toledo Toribio, Rosa Liliana Dávila Broncano y Rosa María Cabello Arce.

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria la integrarán Javier Arévalo Vela (presidente), Aldo Martín Figueroa Navarro, Edith Irma Alvarado Palacios de Marín, Martín Eduardo Ato Alvarado y Cecilia Leonor Espinoza Montoya.

Mientras que la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria la presidirá Víctor Antonio Castillo León y será conformada por Abrahan Percy Torres Gamarra, Jackeline Yalán Leal, Luis Alejandro Lévano Vergara y José Manzo Villanueva.

Se determinó también que la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta alta instancia estará integrada por Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana (presidenta), Silvia Consuelo Rueda Fernández, Marco Antonio Pérez Ramírez, Patricia Janet Beltrán Pacheco y Perú Valentín Jiménez La Rosa.

Mientras que la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema la presidirá Ulises Augusto Yaya Zumaeta y conformada por Wilber Bustamante del Castillo, Yenny Margot Delgado Aybar, Hilda Martina Rosario Tovar Buendía y Luis Abigael Gutiérrez Remón.

La referida resolución dispuso, además, que el juez Edhin Campos Barranzuela se desempeñe conforme a la Resolución Administrativa N.° 205- 2018-CE-PJ, e intervenga en casos de vacaciones, impedimento, recusación, inhibición y otras situaciones procesales en las salas penales del Supremo Tribunal.

También precisa que la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado y el juez supremo Ramiro Antonio Bustamante Zegarra continuarán como integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Cabe señalar que la Presidencia del Poder Judicial tiene como atribución designar a los jueces supremos que integrarán las Salas Especializadas de la Corte Suprema, de conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.