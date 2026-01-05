Proponen a Sunedu la creación de un registro nacional de docentes agresores

La congresista Ruth Luque visitó la Sunedu para buscar la opinión institucional frente a su iniciativa legislativa.

Una importante reunión de trabajo sostuvo hoy el superintendente de la Sunedu, Dr. Vicente Espinoza Santillán, con la congresista Ruth Luque Ibarra, quien visitó la institución para expresar su preocupación por los reiterados casos de hostigamiento sexual registrados en diversas universidades de la zona sur del país, así como por presuntos nombramientos indebidos en una universidad de la región Puno.

La congresista señaló que, en los casos identificados, las universidades no estarían tramitando adecuadamente las denuncias, optando por archivarlas, lo que —advirtió— termina protegiendo a los agresores y revictimizando a las alumnas y docentes afectadas. En ese contexto, informó que viene impulsando una iniciativa legislativa para la creación de un registro nacional de docentes agresores, con el objetivo de evitar que estos sean contratados por otras universidades.

Al respecto, el Dr. Espinoza Santillán expresó su conformidad con la propuesta, al considerar que son necesarias acciones concretas, como un registro de docentes sancionados, que impidan su traslado a otras instituciones y contribuyan a erradicar la sensación de impunidad. Señaló que solo así será posible garantizar espacios universitarios libres de violencia, tanto para las y los estudiantes como para las docentes.

Ambas autoridades coincidieron, además, en la necesidad de que las universidades fortalezcan sus procedimientos internos para hacer más céleres las denuncias por hostigamiento, asegurar la separación oportuna de los docentes agresores y dictar medidas de protección eficaces para las víctimas.

Nombramientos indebidos

De otro lado, la congresista Luque —acompañada del periodista puneño Liubomir Fernández— manifestó su preocupación por la presunta incorrecta aplicación de la Ley N.° 32171 en la Universidad Nacional del Altiplano, norma que autoriza de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados en universidades públicas.

Sobre este punto, el superintendente Espinoza Santillán precisó que la Sunedu, a través de la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario (UVE), viene realizando acciones de supervisión respecto de los hechos denunciados, las cuales podrían derivar en el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la referida casa de estudios.