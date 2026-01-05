Plantel de Universitario con exámenes médicos inició la pretemporada en Campo Mar

El Tricampeón Universitario de Deportes, inició oficialmente hoy lunes la pretemporada 2026, con la realización de los exámenes médicos en las instalaciones de Campo Mar, en Lurín, marcando el primer paso en su camino hacia la defensa del título y la búsqueda del tetracampeonato, bajo la batuta del entrenador español Jabier Rabanal.

Futbolistas como el argentino Caín Farra, Williams Riveros, Martín Pérez Guedes, el ecuatoriano José Carabalí, entre otros integrantes del plantel, acudieron al primer día de trabajos del vigente campeón del fútbol peruano.

Cabe señalar que, tras su reciente arribo a la capital, el técnico Javier Rabanal aprovechó la jornada para conocer de cerca las instalaciones del predio donde se desarrollará gran parte de la preparación crema para la nueva temporada.

El plantel merengue presentará oficialmente a su plantel 2026 en un encuentro amistoso ante la Universidad de Chile, el cual se disputará en el estadio Monumental el próximo sábado 24 de enero, como parte de los actos de presentación del equipo ante sus parciales.