Pedro Gallese se siente contento por atajar en el Deportivo Cali y asume el reto de la mejor manera

El arquero peruano Pedro Gallese, flamante jale del Deportivo Cali de Colombia, expresó su satisfacción por sumarse al conjunto “azucarero” y destacó el proyecto deportivo que le presentaron desde la dirigencia, factor clave para aceptar el reto en esta nueva etapa de su carrera profesional.

«Me gustó mucho el proyecto del club, es un club histórico, grande, que quiere ponerse en los primeros lugares. Se comunicaron conmigo apenas terminé contrato y eso me motivó a venir», señaló Gallese en entrevista realizada en el Estadio del Cali en Palmaseca.

También resaltó el nivel del fútbol colombiano y la exigencia que implica competir en ese medio. «Vine a Colombia para disputar las eliminatorias, sé que es un fútbol muy bueno, con jugadores talentosos, y ahora hay que adaptarme para dar lo mejor para el club», sostuvo.

Por último, el arquero de la selección peruana valoró el ambiente que encontró en el plantel y los objetivos trazados para la temporada. «Cali es un equipo que quiere pelear un torneo internacional y los primeros lugares del campeonato. Me encuentro con un grupo bastante unido, humilde y con ganas de sacar esto adelante, eso es lo principal», concluyó.