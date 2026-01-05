Ministerio Público investiga asesinato de dos personas en el interior de una cevichería en Chosica

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra los sicarios que resulten responsables por el asesinato de Hermenegildo Prado Zambrano y Débora Carhuañapa Quispe, en el interior de la cevichería Bar Santa María, conocida como “La Taberna del Tío Santa” de Chosica, el pasado 4 de enero.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chosica del Primer Despacho, efectúa diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de homicidio simple o calificado en agravio de Hermenegildo Prado y Dévora Capcha Carhuañapa Quispe y de tentativa de homicidio en perjuicio de otros dos ciudadanos que resultaron heridos durante un ataque armado en un restaurante ubicado en la avenida Nicolás Ayllón, distrito de Chaclacayo.

Según las indagaciones, el hecho ocurrió el 4 de enero cuando una persona ingresó y efectuó disparos con arma de fuego contra las víctimas, y luego huyó por la avenida El Rosario.

Durante el ataque resultaron heridos, Doris Santa María Cortijo y Héctor Julián Salcedo Aguirre, quienes fueron trasladados a los hospitales de Vitarte y José Agurto Tello de Chosica, respectivamente.

La fiscal provincial Maritza Martínez, encargada del caso, dispuso que personal policial de la División de Investigación de Homicidios de Lima recabe las declaraciones de los familiares de los fallecidos y heridos, así como de testigos del suceso y de la propietaria de la cevichería.

También dispuso recabar los informes de necropsia, la visualización y transcripción del contenido de los celulares incautados en la escena del crimen, la visualización del material fílmico registrado por las cámaras de seguridad de entidades públicas y privadas cercanas al lugar de los hechos, entre otras diligencias urgentes para esclarecer el suceso.