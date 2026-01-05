Minedu reafirma que matrícula escolar en Lima Metropolitana será 100 % digital desde el 19 de enero

El Ministerio de Educación (Minedu) reiteró que el proceso de matrícula escolar en las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana se realizará exclusivamente de manera digital y no presencial, por lo que no es necesario que los padres de familia acudan a los colegios ni realicen colas para obtener una vacante.

El proceso de Matrícula Digital 2026 se iniciará el 19 de enero y se desarrollará a través de la plataforma oficial www.matriculadigital.pe, único canal autorizado para el registro de estudiantes nuevos, reingresantes o por traslado en las UGEL de Lima Metropolitana. Al respecto, Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, enfatizó que este sistema virtual es el único mecanismo válido para acceder a una vacante en Lima Metropolitana.

“La matrícula en las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana es 100 % digital. No es necesario que las familias acudan a los colegios ni realicen colas, ya que todo el proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación”, enfatizó.

Supervisión activa en colegios

Por esta razón, el Minedu ha iniciado acciones de supervisión en diversas instituciones educativas de Lima Metropolitana, con el fin de verificar que se esté informando de manera clara y oportuna a los padres de familia, ya que la matrícula es virtual, gratuita y sin atención presencial. Estas acciones buscan prevenir la desinformación, evitar aglomeraciones innecesarias y garantizar un proceso ordenado, transparente y equitativo, en beneficio de las familias.

Asimismo, el sector recordó que ninguna institución educativa pública puede condicionar la matrícula a la compra de uniformes, útiles escolares, pagos de Apafa u otros cobros, y exhortó a las familias a denunciar cualquier irregularidad ante la UGEL correspondiente.

Finalmente, el Minedu reiteró su llamado a la calma y a informarse únicamente por los canales oficiales, recordando que todas las solicitudes de matrícula en Lima Metropolitana se atenderán únicamente por vía digital, a partir del 19 de enero.