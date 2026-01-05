Manchester United cesó en su cargo al entrenador portugués Rúben Amorim

Segundo entrenador que cae. Pese a que tenía contrato hasta junio del 2027 con los ‘Reds Devils’, Manchester United optó por cesar al entrenador portugués Rúben Amorim por resultados negativos tenidos últimamente. Se suma al del italiano Enzo Maresca, despedido el 1 de enero por el Chelsea.

«Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club ha decidido que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League», informó el club inglés.

Cabe indicar que Rúben Amorim dirigió casi 13 meses al Manchester United, logrando 24 victorias, 17 empates y 22 derrotas. Además, quedó subcampeón de la Europa League y en la temporada anterior, los ‘Reds Devils’ finalizaron en el puesto 15 de la Premier. De momento, el escocés Darren Fletcher, multicampeón con el cuadro inglés, se hará cargo del equipo contra Burnley este miércoles.