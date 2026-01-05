Lo nuevo de Brendan Fraser: «Familia en renta» llega a los cines este 8 de enero

El 8 de enero llega a los cines de Latinoamérica FAMILIA EN RENTA, la nueva película de Searchlight Pictures, que está siendo aclamada por la crítica, con un 94% en Rotten Tomatoes. Protagonizada por el actor ganador del premio Oscar® Brendan Fraser (LA BALLENA) y dirigida por la realizadora japonesa HIKARI (37 segundos), la historia visibiliza un negocio en auge en Japón: las agencias de “familias de alquiler”.

En la película, Fraser es Phillip, un actor estadounidense que vive en Tokio y que consigue trabajo en una agencia interpretando roles sustitutos para desconocidos. Así se sumerge en el mundo de sus clientes y comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, Phillip redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.

A continuación, algunas claves de las familias de alquiler y por qué motivó a HIKARI en su rol de directora:

Roles ficticios, emoción real

El interés de HIKARI por el negocio de las familias de alquiler se despertó en 2018. Cuando comenzó a investigar la industria, descubrió que es una práctica surgida en los años 80 y que está ampliamente difundida en Japón.

Actualmente, existen alrededor de 300 agencias de familias de alquiler en el país. A ellas acuden hombres y mujeres de edades diversas, en busca de actores y actrices que puedan cumplir roles familiares y de amistad, y así sobrellevar situaciones sociales concretas. Un novio para presentarle a mamá, un amigo para ir al cine, un esposo para probar la vida de casado por un día… la lista de roles posibles es infinita.

Los clientes de las agencias pueden especificar preferencias de edad, tipo físico y estilo de vestir, entre otros aspectos, y pagan tarifas altas para satisfacer su anhelo de conexión: el precio promedio ronda entre 15.000 y 30.000 yenes por persona, (entre 150 y 300 dólares estadounidenses) por unas horas.

“En una gran ciudad como Tokio, o incluso en un pueblo rural, puedes sentirte muy solo… Cada persona con la que hablé buscaba conexión. Aunque estén pagando por el servicio, encuentran una amistad en esas dos o tres horas que comparten. Y los actores que interpretan a esas personas sustitutas también están 100% comprometidos en la relación y encuentran su propia conexión en la comunidad. Los roles pueden ser falsos, pero la emoción es real”, asegura HIKARI.

Las familias de alquiler pueden ser un tema controvertido. Pero para muchos, es un servicio que salva las apariencias, ofrece apoyo y llena un vacío, aunque solo sea temporal.