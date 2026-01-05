La balas de Minera Poderosa: Masacre en Pataz, prefecto señala a empresa minera de ejecutar a 3 personas en sus instalaciones

Una vez más Pataz bajo la violencia y la muerte mientras los primeros indicios apuntan a la minera Poderosa.

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, expresó su indignación y reclamó ausencia del Estado, el cual parece favorecer solo a las grandes mineras.

Según la prefectura de La Libertad el personal de vigilancia de Poderosa habrían

sido los perpetradores de este horrible crimen en la bocamina Papagayo en Vijus.

La provincia de Pataz inicia el año 2026 sumida en una profunda crisis de seguridad. El asesinato de tres personas en una bocamina de la minera Poderosa, ocurrido en la

madrugada del 31 de diciembre, se suman a los 13 muertos encontrados en las instalaciones de la misma minera en mayo del 2025.

Pero que hay detrás de todo ello. Lo más indignante es que en medio de estás masacres hay una investigación del portal Ojo Público, en donde señala que Minera Poderosa reportó

al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una producción de 53,8 toneladas de oro entre 2019 y 2024, pero en ese mismo periodo exportó 113 toneladas. En términos simples y alarmantes: la empresa exportó casi el doble del oro que declaró haber producido.

Esto significa que más de 59 toneladas de oro no tienen sustento en la producción formal reportada, una diferencia imposible de explicar sin levantar serias sospechas. No se trata de un desfase menor ni de un error contable: es una brecha gigantesca que apunta a falsedad en la información, evasión de impuestos, presunta compra de oro de origen ilegal y lavado de activos, configurando lo que podría ser una organización criminal operando bajo el paraguas de la formalidad.

Mientras estas cifras escandalosas salen a la luz, ya son 16 personas asesinadas al cierre del 2025 y sus muertes siguen sin respuestas claras. La pregunta es inevitable: ¿cómo

una empresa puede exportar casi el doble de lo que declara producir sin que las autoridades actúen de inmediato? ¿Cuántas vidas más deben perderse para que el Estado deje de ser cómplice por omisión?

En ese contexto, el prefecto regional Carlos Rodríguez afirmó que personal contratado como vigilancia de Minera La Poderosa habría ultimado a tres personas en la bocamina Papagayo, en Vijus – Pataz. Versión que contradice el comunicado oficial de la

empresa minera. Asu vez, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, expresó su indignación ante lo que considera una gestión irregular del incidente por parte de la compañía minera Poderosa. Según la autoridad, aunque el ataque ocurrió en las primeras

horas del 31 de diciembre, la información recién se hizo pública la noche de

ese mismo día.

Lo ocurrido en Pataz no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que permite que el poder económico sobrepase todos los límites, con uso de violencia, la impunidad y la

muerte se normalizan en las zonas mineras del país. Y la respuesta es sencilla, porque estos hechos de sangre involucran a minera Poderosa y hasta el momento ni la policía y el ministerio público a cargo no ha hecho nada por investigar a esta empresa cuestionada e investigada por el Ministerio Público como presunta organización criminal.