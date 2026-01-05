Ignacio Buse logró ubicarse entre los 100 mejores del Ranking ATP gracias a sus éxitos constantes

Ignacio Buse logró, por primera vez en su carrera profesional, ubicarse entre los 100 mejores jugadores del mundo, tras la última actualización del ranking ATP correspondiente a la semana del 5 de enero. El joven tenista nacional escaló dos lugares y alcanzó el puesto que lo instala oficialmente en el selecto Top 100, consolidándose además como la primera raqueta del Perú.

“Nacho” Buse suma actualmente 627 puntos en el puesto 100 del escalafón mundial, cifra que refleja su regularidad y crecimiento sostenido en el circuito profesional. Este logro adquiere un valor especial considerando que el jugador atraviesa un proceso de recuperación por una lesión, situación que no le impidió seguir avanzando y dar el golpe más importante de su carrera hasta el momento.

Con este logro, el Perú vuelve a tener presencia en la élite del tenis mundial luego de más de tres años. La última vez había sido el 1 de agosto de 2022, cuando Juan Pablo Varillas rompió una sequía de 13 temporadas sin representantes nacionales en el Top 100. Hoy, tras 3 años, 5 meses y 4 días, el país regresa a ese lugar de privilegio, esta vez de la mano de un exponente que simboliza recambio y proyección.

Ignacio Buse no solo alcanza una meta personal, sino que se instala en la historia grande del deporte nacional, alimentando la ilusión del presente y futuro del tenis peruano. El Top 100 ya es una realidad.

Por su parte, Gonzalo Bueno escaló un puesto y ratificó su condición de segunda raqueta del país al ubicarse en el puesto 214, con 271 puntos. En tanto, Juan Pablo Varillas mostró un ligero repunte en el ranking, ya que ascendió dos lugares y ahora se ubica en el puesto 253, con 213 puntos, recuperando sensaciones positivas y manteniéndose como la tercera carta nacional en el escalafón mundial.