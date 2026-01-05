Corte de Lima logra ejecución presupuestal del 98.8% en el 2025

Presidenta Miluska Cano López dijo que se descargaron más de 370 mil expedientes en el 2025 durante la Apertura del Año Judicial 2026

En la ceremonia de Apertura del Año Judicial y en ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI), Dra. Miluska Giovanna Cano López, resaltó la ejecución del 98.8% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual ascendió a la suma de S/ 477 230 926 al cierre del ejercicio fiscal 2025.

Durante su discurso protocolar ante jueces y servidores, la magistrada calificó de exitoso el combate frontal a la carga procesal y la implementación del Plan de Jornadas Extraordinarias y Maratones Judiciales, que logró la descarga de 372 018 expedientes al mes de noviembre, permitiendo una reducción del 3% en la carga en trámite.

Este esfuerzo se vio reflejado en la productividad de los órganos jurisdiccionales, donde 106 despachos alcanzaron la calificación de «Muy Bueno» y 26 órganos penales cumplieron estrictamente con sus metas anuales de producción.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

La magistrada Cano López también elogió el avance sin precedentes en la modernización tecnológica.

“Se concretó la formalización del Programa de Nueva Línea de Producción de Microformas para digitalizar 2.5 millones de imágenes anuales con valor legal y se implementó el asistente de inteligencia artificial ‘CURIA’ para apoyo jurisdiccional”, expresó.

Agregó que se registró ante Indecopi el proyecto piloto «MIKUNA» para procesos de alimentos y se puso en producción el III Tramo de Oralidad Civil, consolidando el uso del Expediente Judicial Electrónico (EJE).

En cuanto a la optimización de servicios y bienestar, la institución ejecutó proyectos de inversión (IOARR) por más de 3 millones de soles, destinados a la renovación de equipos informáticos y mobiliario en la Unidad de Flagrancia Delictiva y juzgados constitucionales.

“Antes de culminar el año 2025, la Corte obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2015 para la gestión de procesos en la 3.ª Sala Superior Civil, garantizando estándares de calidad en servicios de desalojo y escrituración”, manifestó la presidenta.

Finalmente, la primera autoridad de la CSJLI delineó los retos para el año 2026, enfocados en depurar la data estadística, lograr que el 80% de los órganos jurisdiccionales sean calificados como «Muy Buenos», mejorar la infraestructura para reducir el gasto en alquileres y obtener la certificación ISO Antisoborno.

«Renuevo mi compromiso de seguir trabajando con transparencia e integridad para que la justicia en Lima se encuentre cada día más cercana al ciudadano», concluyó.