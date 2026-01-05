Corte de Cajamarca alcanzó el 80% de sus metas y anuncia inauguración de moderna sede judicial en Complejo Qhapaq Ñan

Durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, presentó su informe de gestión 2025, destacando que la institución logró cumplir aproximadamente el 80 % de los objetivos trazados, enmarcados en cinco ejes estratégicos: infraestructura judicial, mejoramiento del servicio de justicia, tecnologías de la información, fortalecimiento de áreas administrativas e implementación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Uno de los principales logros fue la culminación de la nueva sede principal del Poder Judicial de Cajamarca, ubicada en el complejo Qhapaq Ñan, con una inversión superior a los 41 millones de soles y más de 12 mil metros cuadrados de moderna infraestructura, cuya inauguración está prevista para enero. Asimismo, se concretaron importantes avances en la mejora y traslado de sedes judiciales en Cajabamba, Santa Cruz, San Pablo y Bambamarca, además de la viabilidad de proyectos de nuevas sedes en Cajabamba, Bambamarca, Chota y Santa Cruz.

En el eje de mejoramiento del servicio de justicia, la Corte logró que el 61.73 % de sus órganos jurisdiccionales superen el 100 % de la meta anual de producción judicial, posicionándose como referente a nivel nacional. También resaltó la implementación del Servicio de Notificación Rural, con más de 52 mil cédulas diligenciadas en zonas de difícil acceso, reducción de costos y reconocimiento nacional como buena práctica, así como la modernización del Archivo Desconcentrado con microformas digitales y la transferencia de expedientes históricos desde 1873.

En materia tecnológica, se informó sobre la implementación del sistema estadístico SEJ360, el fortalecimiento del Expediente Judicial Electrónico en diversas especialidades y provincias, y el uso de aplicativos como SECE, DONNY y QUIPUSCAN, que acercan la justicia a la ciudadanía. Además, se anunció el próximo acceso a la herramienta de inteligencia artificial CURIA, que permitirá optimizar la gestión jurisdiccional y administrativa.

Finalmente, el presidente de la Corte, resaltó la puesta en marcha anticipada de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva, la instalación de nueve nuevos juzgados de paz en comunidades alejadas y el trabajo solidario de la Asociación de Damas del Poder Judicial, liderada por Karin García Monja, cuyas campañas sociales fortalecieron el rostro humano de la institución.

Con estos logros, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca reafirma su compromiso de brindar una justicia más moderna, cercana, eficiente y al servicio de toda la población cajamarquina.