Cae sicario en San Martín de Porres: lo acusan de asesinato y otros crímenes

Cuando se ocultaba en un cuarto mientras planeaba un nuevo ataque, la Policía capturó a Daniel Roa Zavaleta (25), presunto sicario acusado del homicidio de Kevin Gómez Osorio (25), ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín de Porres.

El operativo fue liderado por el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos, quien informó que el detenido estaría implicado en otros delitos, actuando junto a un sujeto conocido en el hampa como “Gordo Alianza”.