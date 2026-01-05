Brisas Peruanas de Génova gana premio Top ten del arte culinario

Gastronomía peruana brilla en Italia gracias a Antonio Donatil

Cuando Antonio Donatil salió del Perú, hace 34 años, rumbo a Italia, jamás imaginó la creación de un restaurante peruano que sea elegido el mejor en Italia por el Colegio Gastronómico del Perú, tras un concurso de seis meses de duración.

Nacido en el Callao, ex alumno del colegio Ricardo Bentín del Rímac y ex estudiante de psicología en la Universidad de San Marcos, Antonio Donatil es el líder de 17 personas que conforman el equipo de Brisas Peruanas.

El periodista Enrique Vidal, director internacional del Colegio Gastronómico del Perú, entregó los premios (medalla, trofeo y diploma) y destacó la auténtica sazón peruana en este restaurante en el centro de Génova.

“Exquisito arroz con pato, deliciosos ceviches, sashimi a la peruviana o tiradito, lomo saltado y causa acevichada de primera encontramos en esta embajada culinaria”, destacó Vidal.

Por su parte, Antonio Donatil agradeció el premio y se comprometió a seguir mejorando la imagen culinaria y cultural del Perú en Italia.

Finalmente, el cónsul general del Perú, Carlos Tavera, felicitó a todo el personal del restaurante Brisas Peruanas por el premio que contribuye a la promoción gastronómica de nuestra patria en Italia y otros países de Europa. “Se trata de un virtuosa ventana culinaria donde nuestra cultura gastronómica brilla”, añadió el diplomático.