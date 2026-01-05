Becaria participa en investigación con Universidad de Duke sobre impacto del mercurio en poblaciones vulnerables

Rocío Gutierrez lideró el estudio en la referida universidad de EE.UU. También ha colaborado en otra investigación sobre enfermedades emergentes en animales que transmitían la rabia en la Amazonía peruana.

La historia de Rocío Gutiérrez Amoros no comenzó en los laboratorios de investigación ni en los centros de salud donde hoy salva vidas. Inició a los 14 años con una maleta y una despedida de su ciudad natal Ayacucho para viajar a Madre de Dios, buscando un futuro mejor junto a su familia. Tras superar una crisis de salud que obligó a sus padres a regresar a Huamanga, Rocío continuó sus estudios en Tambopata donde encontró una oportunidad para estudiar Enfermería al ganar Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Pero Rocío no solo quería ser enfermera; quería entender la salud desde la ciencia. Mientras estudiaba en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, su excelencia académica la llevó a participar en estudios de investigación, uno de ellos con la Universidad de Duke de Estados Unidos. “Se trata de un estudio sobre el impacto del mercurio en gestantes y niños. Este ha sido un estudio longitudinal que ha llevado alrededor de 5 años, he participado como trabajadora de campo y de toma de muestras.”, contó Rocío.

Gracias a este estudio logró conocer a más personas cercanas al campo de la investigación que la han inspirado a seguir adelante. También colaboró con la Universidad Peruana Cayetano Heredia investigando enfermedades emergentes en perros, murciélagos o ratas que transmitían la rabia. “He podido participar como encargada de toma de muestras en humanos, ingresaba a las casas participantes con todo el equipo multidisciplinario para así definir si en una casa podía haber algún riesgo dentro de la zona amazónica.”, indicó.

Para Rocío, la clave de su ascenso fue el inglés. Mientras cursaba la secundaria en el colegio Guillermo Billinghurst de Madre de Dios, ganó la Beca Especial de Inglés del Pronabec y lo que empezó como un desafío escolar se convirtió en su mayor herramienta profesional.

“Gracias al inglés pude leer libros que no estaban en español y participar en estudios de universidades extranjeras. También me permitió digitar datos científicos y entender el rigor de la investigación global”, explica. Su dominio del idioma fue tan sólido que, tras culminar la beca, cumplió su Compromiso de Servicio al Perú enseñando inglés en su propio colegio, inspirando a otros jóvenes de la región.

Compromiso con el país

Su compromiso social no termina en el hospital. Habiendo vivido la pandemia en primera línea, actualmente prepara un artículo científico sobre la salud mental de los enfermeros en la selva durante el COVID-19. Su objetivo es claro: que el sistema de salud entienda y proteja a quienes cuidan de los demás. Hoy trabaja en el centro de salud Jorge Chávez de Madre de Dios, liderando brigadas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para proteger a jóvenes de la Amazonía.

Finalmente, envió un mensaje para los estudiantes peruanos que enfrentan adversidades: “Los momentos difíciles no duran para siempre. Sean disciplinados, porque la disciplina te ayuda a ver soluciones donde otros ven problemas. Postulen a las becas como Beca Permanencia que, en su momento, fue un apoyo fundamental para mi crecimiento profesional”, finalizó.

En nueve años, Beca Permanencia del Pronabec ha beneficiado a más de 43 000 estudiantes de universidades públicas de todas las regiones del país. Para más información sobre las oportunidades que se encuentran vigentes, visita el Facebook del Pronabec www.facebook.com/PRONABEC o llaman a la línea gratuita 0800 000 18, la central telefónica (01) 612 8230 o el WhatsApp institucional 914 121 106.

Revisa el video sobre la historia de Rocío Gutierrez: https://www.youtube.com/watch?v=RzLTBVsUonc