Argentino Lucas Colitto renovó contrato con Cusco FC por toda la temporada 2026

Cusco FC confirmó la continuidad del extremo argentino Lucas Colitto, quien renovó su vínculo con el cuadro imperial y seguirá defendiendo los colores dorados hasta la temporada 2027, tanto en la Liga 1, como en la Copa Libertadores. “Se queda en Cusco. Lucas Colitto renueva su vínculo y seguirá siendo parte de este proyecto con garra, talento y corazón dorado. ¡Vamos por más, Lucas!”.

Colitto, uno de los jugadores más determinantes del equipo en la última campaña, continuará por dos temporadas más con el objetivo de ratificar su gran rendimiento mostrado en el 2025, donde fue pieza fundamental en el esquema del conjunto cusqueño.

En la temporada pasada, el atacante argentino disputó 2404 minutos, registró 4 goles y brindó 11 asistencias, números que lo consolidaron como uno de los hombres más influyentes del plantel dirigido por su compatriota Miguel Rondelli.