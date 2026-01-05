Alianza Lima intensifica trabajos antes del viaje a Montevideo para participar en la «Serie Río de la Plata»

Con trabajos a doble turno tanto en el Complejo EGB y en la Videna, el plantel de Alianza Lima intensificó sus entrenamientos de cara a la participación en el torneo denominado “Serie Río de la Plata” en Montevideo-Uruguay, preparándose de cara a encarar tanto la Copa Libertadores de América como el torneo de la Liga 1.

Encabezados por su técnico argentino Pablo Guede, los íntimos realizaron sesiones físicas combinadas con trabajos con balón, teniendo ya a sus nuevos jales para esta temporada 2026, como son Jairo Vélez, el uruguayo Mateo Antoni, el argentino Federico Girotti, Luis Ramos, el arquero Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal.

Los íntimos repetirán mañana martes su trabajo a doble turno, y el miércoles 7 de enero, enrumbarán a la ciudad de Montevideo-Uruguay, y ser partícipes del Torneo denominado “Serie Río de la Plata”, en el cual debutarán este sábado 10 ante el club Independiente de Avellaneda-Argentina.

Luego jugarán dos partidos más, uno de ellos ante Colo Colo de Chile, para lego retornar a Lima, y prepararse para el sábado 24 de enero en que se realizará la “Noche Blanquiazul” nada menos ante el Inter Miami con Lionel Messi a la cabeza, partido programado a las 8:00 p.m. en el estadio “Alejandro Villanueva” de Matute.