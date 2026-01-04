Real Madrid goleó al Real Betis 5-1 y sigue de escolta del puntero Barcelona en Liga de España

Contundente goleada alcanzó el Real Madrid sobre el Real Betis por 5-1, en partido valido por la fecha 19 de la Liga de España, con el cual sigue a cuatro puntos del líder F.C. Barcelona (45-49), en una lucha que parece será de estos dos equipos por el título de la temporada 2025-2026, ya que los terceros Villarreal y Atlético de Madrid están lejos con 38 unidades cada uno.

El cotejo jugado en el Santiago Bernabéu, se resolvió recién en la etapa final, ya que en la etapa inicial los merengues que no contaron con su goleador Kylian Mbappé (lesionado), ganaban solo 1-0 con tanto de Gonzalo García (42’). En el complemento, aumentaron el propio García con dos tantos más (50’ y 82’), Raúl Asensio (56’) y Fran García (93’). El descuento fue para el Betis a cargo del colombiano Cucho Hernández (66’).

Otros Resultados: Sevilla 0 Levante 3; Alavés 1 Real Oviedo 1; Real Mallorca 1 Girona 2; Real Sociedad 1 Atlético de Madrid 1. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 49; Real Madrid 45; Villarreal 38; Atlético de Madrid 38; Espanyol 33; Real Betis 28; Celta 26; Athletic Club 24; Elche 22; Getafe 21; Sevilla 20.