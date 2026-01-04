Minedu inicia proceso de contratación de auxiliares de educación 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el inicio del proceso de contratación de auxiliares de educación 2026, mecanismo que permite que cada año más de 9000 profesionales y estudiantes de Educación se incorporen al sistema educativo público y aporten con su vocación a la construcción de espacios escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

Con este fin, mediante la Resolución Viceministerial N.º 158-2025-MINEDU, aprobó una nueva norma técnica que establece criterios claros y simplificados que agilizan el proceso, incorpora mecanismos de verificación para prevenir la participación de personas con sanciones o antecedentes incompatibles con el servicio educativo, y promueve la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

La convocatoria está dirigida a titulados o estudiantes de Educación que hayan concluido, como mínimo, el sexto ciclo, para desempeñarse en instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular (inicial y secundaria) y Educación Básica Especial (inicial y primaria), y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

Para participar, los interesados deberán presentar, del 12 al 16 de enero, un expediente en la mesa de partes de la UGEL a la que desean postular. Este expediente debe incluir las copias de los documentos que acreditan los requisitos y los criterios de evaluación, así como las declaraciones juradas (anexos 6, 7, 8, 9 y 12) firmadas y con huella dactilar.

El Minedu resaltó el rol importante de los auxiliares de educación en el acompañamiento y cuidado de los estudiantes, así como en el fortalecimiento de la convivencia escolar. Su labor contribuye a la creación de entornos educativos seguros, mediante la organización del aula, el orden y el bienestar del estudiante.