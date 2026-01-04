Minedu aclara criterios de subvención vigentes en Beca Permanencia

El Pronabec precisó que los pagos se realizan conforme a la resolución de adjudicación y a los calendarios académicos de cada universidad.

El Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), informó que la subvención correspondiente a la Beca Permanencia, convocatoria 2025, se viene otorgando conforme a lo establecido en las bases del concurso y en función de los calendarios académicos de cada universidad.

Precisó que los beneficios de la beca son efectivos desde su adjudicación mediante la Resolución Jefatural emitida el 18 de diciembre de 2025, siempre que el estudiante se encuentre realizando estudios al momento de dicha publicación.

En ese sentido, la entrega de la subvención alcanza, en una primera etapa, a 5854 de los 7983 nuevos becarios adjudicados, mientras que el pago para los demás beneficiarios se realizará a partir del inicio de su siguiente ciclo académico, de acuerdo con las fechas definidas por sus respectivas casas de estudio. Pronabec aclaró que no tiene participación en la definición de los cronogramas universitarios, los cuales son establecidos y remitidos por cada institución de educación superior.

Asimismo, el sector Educación descartó que la aplicación de este criterio responda a una falta de recursos, y aseguró que se cuenta con el presupuesto necesario para financiar la subvención de la totalidad de los beneficiarios de la convocatoria 2025. La medida, indicó, responde únicamente al cumplimiento de la normativa vigente, que no reconoce beneficios por periodos académicos ya concluidos.

Finalmente, el Minedu reafirmó su compromiso con la transparencia y la continuidad académica de los estudiantes de alto rendimiento y escasos recursos económicos, garantizando que el apoyo económico se otorgue de manera responsable y conforme a las reglas del concurso.