Manchester City dejó dos puntos valiosos al empatar en casa con Chelsea 1-1 en la Premier League

Cuando tenía prácticamente en el bolsillo los tres puntos el Manchester City, en los descuentos el argentino Enzo Fernández logró añadir un balón en la boca del arco de Donnarumma, para marcar el empate del Chelsea 1-1, dejando con sabor a poco los “ciudadanos”, que ahora quedaron a seis puntos del líder Arsenal (48), e igualados en el segundo lugar de la tabla con el Aston Villa (42).

En partido correspondiente a la fecha 20 de la Premier League, el Manchester City no pudo cerrarlo con una diferencia más clara en el marcador, el dominio casi total de las acciones, confirmándose apenas con la ventaja de 1-0, gracias al tanto del neerlandés Tijjani Reijnders a los 42’.

En el complemento, perdieron claras ocasiones de gol en los pies de Foden, el noruego Haaland y el mismo belga Doku, para estirar la diferencia, y lo pagarían caro. A los 94’ Malo Gusto sacó un centro pasado que lo conectó Enzo Fernández y el balón en primera instancia fue bloqueado por Donnarumma pero el rebote corto lo aprovechó otra vez el argentino para empujarla a la red, para el empate de Chelsea, enmudeciendo al público del Emirates Stadium, y el 1-1 final.

Otros Resultados: Leeds United 1 Manchester United 1; Everton 2 Brentford 4; Newcastle 2 Crystal Palace 0; Tottenham 1 Sunderland 1; Fulham 2 Liverpool 2. Principales Posiciones: Arsenal 48; Manchester City 42; Aston Villa 42; Liverpool 34; Chelsea 31; Manchester United 31; Brentford 30; Sunderland 30, Newcastle 29.