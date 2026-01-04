La cumbia está herida de muerte: Pamela Franco, Clavito y su Chela, el Rey Vico, Christian Domínguez y Alejandro Zárate expresan su temor.

Líderes del circuito se pronuncian sobre atentado contra Carlos Miguel y Orquesta

La violencia que tiempo atrás golpeó a Agua Marina vuelve a teñir de sangre los escenarios del país. Esta vez, la víctima fue Carlos Miguel, quien fue atacado a balazos por sujetos a bordo de motocicletas cuando se disponía a presentarse con su orquesta en Carabayllo, la noche del jueves 1 de enero. Al igual que ocurrió con “La universidad de la cumbia”, algunos compañeros de “El Luis Miguel de la cumbia” resultaron gravemente heridos, evidenciando que los atentados contra la música popular ya no son hechos aislados, sino parte de una alarmante escalada criminal.

Este nuevo ataque no solo generó una ola de indignación, sino también profundo temor entre los artistas del ambiente tropical, muchos de los cuales vienen siendo extorsionados y amenazados por organizaciones delictivas que operan con total impunidad. La inseguridad se ha instalado en los escenarios, camerinos y rutas de trabajo, mientras las respuestas del Estado siguen siendo insuficientes.

LA ÚLTIMA DOMINICAL conversó con diversos representantes de la música del pueblo, quienes expresaron su preocupación y miedo tras lo sucedido con Carlos Miguel.

PAMELA FRANCO manifestó: “Es bastante lamentable este atentado, hay miedo entre nosotros porque no estamos libres de ser atacados por desconocidos. Es un tema que no tiene fin y lo peor de todo es que las autoridades hacen poco o nada”, expresó la pareja del futbolista Christian Cueva.

Por su parte, CLAVITO Y SU CHELA señaló: “Estamos muy apenados por esto. La industria de la música está muy afectada, especialmente la cumbia, con este problema de la inseguridad y las extorsiones”.

Y agregó: “Ojalá que nuestras autoridades sigan con ese ímpetu desde cuando ingresó el presidente José Jerí y contrarresten a la delincuencia. El Perú es un país hermoso y de paz y espero de todo corazón que lo sucedido con Carlos Miguel no se repita en ningún lugar; nadie está libre”.

EL REY VICO también sentó su posición frente a la ola de violencia: “Me duele cómo mi país se sigue desangrando. Qué mal empezar el Año Nuevo así; alguien tiene que parar esto. Deben poner mano dura: más hechos y menos palabras. Lo peor es que puede ocurrir en cualquier sitio y las víctimas siempre son inocentes. Mi solidaridad total con Carlos Miguel”.

En tanto, CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, líder de la Gran Orquesta Internacional, alzó su voz: “Es increíble lo que le hicieron a Carlos Miguel y su orquesta. Duele porque es un colega que lucha por salir adelante en medio de tanta inseguridad. ¿Qué más nos puede pasar? Solo nos queda no bajar la guardia y andar siempre alertas”.

Finalmente, ALEJANDRO ZÁRATE, cabeza del grupo Pintura Roja, fue contundente: “Es triste y preocupante lo que pasó con Carlos Miguel. Esto queda en la conciencia de nuestros políticos que no hacen nada y quieren que vivamos en medio del temor. Es su mejor arma para tenernos adormecidos mientras buscan reelegirse y llevarse el dinero en carretilla”.

Los ataques contra músicos y orquestas no solo atentan contra la vida de quienes llevan alegría a los escenarios, sino que reflejan el fracaso del Estado frente al crimen organizado. La cumbia, símbolo de identidad popular y trabajo honesto, hoy canta bajo amenaza. Mientras las balas siguen marcando el ritmo del miedo, los artistas exigen protección, justicia y acciones concretas antes de que la próxima tragedia vuelva a escribirse con sangre.

—

“Los políticos solo buscan reelegirse y se olvidan de nosotros los músicos”.

Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja

—

16

de marzo sicarios asesinaron a Paul Flores, cantante de Armonía 10.

—