Inter de Milán firme en la punta de la Serie «A» del Calcio Italiano al vencer a Bolonia 3-1

Cerrando la fecha 18 de la Serie “A” del Calcio Italiano, el líder Inter de Milán superó al Bolonia 3-1, con lo cual se mantiene em la cima de la tabla de posiciones, delante del A.C. Milán y el Nápoles por dos y un punto respectivamente (39 sobre 38 y 37). Los goles del elenco interista los anotaron el polaco Zielinski (39’), el argentino Lautaro Martínez (48’) y el francés Marcus Thuram (74’), el descuento fue del argentino Santiago Castro (83’).

Más temprano, el Nápoles venció de visitante a Lazio 2-0 en el “Olímpico” de Roma, con anotaciones de Spinazzola (13’) y Rrahmani (32’), liquidando temprano el parido a su favor. Fueron expulsados Noslin (81’) y Marusic (88’) en Lazio, mientras que Mazzocchi (88’) en Nápoles.

Otros Resultados: Fiorentina 1 Cremonese 0; Verona 0 Torino 2. Principales Posiciones: Inter 39; AC Milán 38; Nápoles 37; Juventus 33; Roma 33; Como 30; Bolonia 26; Atalanta 25; Lazio 24; Sassuolo 23; Torno 23; Udinese 22.