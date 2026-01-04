FC Cajamarca apuesta a pelear un cupo a torneos internacionales en este 2026 con plantel conformado

Un plantel que dará pelea. Así se le puede denominar al que ha formado FC Cajamarca, recientemente ascendido a la Liga 1, tras la presentación que tuvieron ante la prensa deportiva, con su presidente Omar Zavaleta a la cabeza, en el cual participaron el técnico Carlos Silvestri, y entre los jugadores contratados resaltaron la presencia del “Pirata” Hernán Barcos, Pablo Lavandeira (provenientes de Alianza Lima), al igual que el delantero Tomás Andrade, que jugó en el Always Ready de Bolivia.

El objetivo del FC Cajamarca, no solamente es mantener la categoría, sino apuntar a llegar a una competencia internacional, como la Copa Sudamericana, para lo cual lo tienen claro que deberán hacerse fuertes como locales, y lograr rescatar puntos de visita, para tener esa opción de llegar a jugar un torneo internacional.

Hernán Barcos en la conferencia de presa del sábado, señaló al ser consultado sobre si celebraría si tiene la oportunidad de marcarle un gol a Alianza Lima en el torneo de la Liga 1 2026, siendo su respuesta la siguiente: «No lo celebraría, obviamente que no», enfatizó.

El plantel está conformado así: ARQUEROS: Samuel Aspajo, Jonathan Medina. DEFENSAS: Matías Almirón, Nilson Loyola, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Carlos Gómez, Alexis Rodas, José Gallardo, Brian Bernaola, Bruno Merino, Hairo Timaná. MEDIOCAMPISTAS: Keyvin Paico, Pablo Lavandeira, Axel Moyano, Jhan Vega, Patrick Alegría, Paulo Goyoneche, Enmanuel Páucar. DELANTEROS: Said Peralta, Mauricio Arrasco, Brandon Palacios, Tomás Andrade, Fernando Ocas, Arley Rodríguez, Carlos Meza, Sebastián Enciso, Hernán Barcos, Jonathan Betancourt.