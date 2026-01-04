Chola Chabuca arrancó con buen pie el 2026 liderando con el ‘Reventonazo de Año Nuevo’

Programa especial que se emitió en América tuvo picos históricos de más de 12 puntos de rating

La Chola Chabuca inició el 2026 de la mejor manera, pues el Reventonazo de Año Nuevo que presentó en América Televisión tuvo 10.4 puntos de rating, alcanzando picos históricos de más de 12 puntos, y consolidándose como la preferida del público peruano.

De esta forma, la Chola Chabuca ha cerrado un 2025 más que exitoso con los programas el ‘Reventonazo’ y ‘Esta Noche’, que fueron líderes en su horario durante todo el año. Además, con el ‘Reventonazo de Año Nuevo’, quedó demostrado que el Perú entero recibió el 2026 junto a la Chola Chabuca.

Este especial alcanzó los 10.4 puntos de rating, con picos históricos en ese horario de hasta 12 puntos. Y superando ampliamente a la competencia como ‘Yo soy’, que pese a sus esfuerzos convocando al Grupo 5 y Eva Ayllón tuvieron 6.5 puntos y no pudieron contra el éxito arrollador del ‘Reventonazo de Año Nuevo’.

«Puedo decir que he celebrado la llegada del 2026 con todo el Perú, pues el público ha estado enganchado con el programa disfrutando de artistas como Yarita Lizeth, Amaranta, Ruby Palomino, Marisol, La Primerísima y muchos más; quienes conquistaron el corazón de todos los peruanos», comentó la Chola Chabuca.

Además, la Chola Chabuca colmó las instalaciones de la Explanada de Plaza Norte con su show Reventonazo de Año Nuevo, donde tuvo a las orquestas Son del Duke y La Bella Luz; quienes en el 2025 fueron las preferidas del público.