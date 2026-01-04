Chileno Rodrigo Ureña fue presentado como nuevo jugador de Millonarios de Colombia

Es oficial. Rodrigo Ureña (ex Universitario) fue presentado como nuevo refuerzo del club Millonarios de Colombia, y mostró confianza e ilusión por este nuevo desafío en su carrera profesional. El mediocampista chileno destacó su versatilidad y aseguró que llega con la intención de aportar desde el primer día al conjunto “embajador”.

“Puedo jugar de volante de contención, de corte y de segunda línea, soy un jugador polifuncional”, afirmó Ureña, resaltando una de sus principales virtudes dentro del campo de juego. En ese sentido, señaló que está dispuesto a adaptarse a lo que el equipo necesite en cada partido.

Ureña también subrayó el compromiso con el que afrontará esta etapa en el fútbol colombiano. “Voy a entregar lo máximo que tengo, mi profesionalismo, mi trabajo y mi esfuerzo”, expresó, dejando en claro su responsabilidad con la camiseta de Millonarios.

Finalmente, enfatizó el carácter que pretende imprimirle a su juego. “Obviamente mi garra al momento de jugar”, concluyó, reafirmando que su objetivo es ganarse un lugar en el equipo y contribuir a los objetivos del club en la temporada.