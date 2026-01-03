Venezuela llama a «movilización total» tras denunciar ataque militar de EE.UU.

El gobierno venezolano calificó la acción como una «gravísima agresión» con fines de «cambio de régimen» y llama a la movilización para la «lucha armada», invocando el derecho a la legítima defensa.

En respuesta a lo que denomina una «gravísima agresión militar» por parte de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela declaró este sábado un «estado de Conmoción Exterior» en todo el territorio nacional. Llamó al «pueblo a la calle» para pasar a la «lucha armada». El comunicado oficial, fechado en Caracas el 3 de enero de 2026, responsabiliza al gobierno estadounidense de un ataque contra la capital y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Denuncia ante la ONU y acusación de «guerra colonial»

El texto, publicado en el portal de noticias RT, afirma que este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas específicamente de sus artículos sobre soberanía y prohibición del uso de la fuerza. Venezuela anunció que elevará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y otros organismos internacionales. El objetivo del ataque, según Caracas, es «apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela. El objetivo es su petróleo y minerales», en lo que califica como un intento de imponer una «guerra colonial» y forzar un «cambio de régimen».

Movilización total y legítima defensa

El gobierno bolivariano detalló medidas extraordinarias:

Activación de todos los planes de defensa nacional

y movilización de las Fuerzas Armadas. Despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios.

en todos los estados y municipios. Invocación del artículo 51 de la Carta de la ONU, que consagra el derecho a la legítima defensa.

El comunicado cerró con un llamado a la unidad y a la batalla. Cita al fallecido presidente Hugo Chávez: «unidad, lucha, batalla y victoria», vocando, así, la resistencia histórica del país frente a intervenciones extranjeras.