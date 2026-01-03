Uruguayo Mateo Antoni firmó por Alianza Lima y será refuerzo para la temporada 2026

Mateo Antoni, defensor uruguayo arribó ayer por la mañana a Lima, para incorporarse a Alianza Lima y, tras su llegada, expresó su satisfacción por asumir este nuevo reto en su carrera futbolística, destacando la grandeza del club y la influencia directa del cuerpo técnico en su decisión.

«Estoy muy contento de estar acá porque es un club muy grande y fue eso lo que me animó a tomar esta decisión. El llamado del técnico también influyó mucho para llegar a Alianza», señaló el zaguero charrúa.

Antoni reveló además que el entrenador argentino Pablo Guede. ya había mostrado interés en contar con él anteriormente, cuando dirigía en el medio bonaerense argentino. «Me dijo que quería contar conmigo, que me había ido a buscar en Argentinos Juniors, pero en ese momento no tuvo la posibilidad», explicó.

En cuanto a los objetivos para la temporada 2026, el nuevo refuerzo íntimo fue claro y ambicioso, alineándose con las metas institucionales del club. «Nuestro objetivo será salir campeones, clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y ganar todo lo que se pueda», afirmó.