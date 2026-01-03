Porque en la defensa de los derechos no existen feriados ni descansos

Docentes Universitarios agrupados en la Confederación de Docentes Universitarios del Perú (CONFENDUP) agitan su banderola al costado del Palacio de Gobierno exigiendo la promulgación del dictamen de ley12275 que, a la luz del artículo 103 de la Constitución ampara sus derechos; los cuales pretenden ser desconocidos por la ley 30220.

Recordemos que por amplia mayoría (84 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones), el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, para garantizar la continuidad académica de los docentes universitarios nombrados bajo el marco de la derogada Ley 23733.

El plantón fue realizado el 31 de diciembre como muestra de unión gremial y demanda de los derechos de los docentes.

“Con esta ley buscamos proteger la continuidad académica y laboral de nuestros docentes universitarios que ingresaron al magisterio durante y hasta la vigencia de la Ley 23733”, dijo en su momento el titular de la comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas (bancada PL).