Midis fortalece la inclusión social y brinda servicios a más de diez millones de peruanos

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) culmina el año 2025 con logros significativos, como la aprobación de la primera política de Estado sobre desarrollo infantil temprano, la reducción de la anemia infantil, la entrega de más de 140 mil DNI, la implementación del nuevo Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la propuesta “Progreso por Impuestos”, entre otros. Más de diez millones de peruanos han sido beneficiados por estas intervenciones y programas.

Una de las medidas importantes impulsadas por la gestión de la ministra Lesly Shica fue la aprobación, en el Acuerdo Nacional, de la primera política de Estado sobre desarrollo infantil temprano, herramienta que orienta la política pública en la protección de la vida, la salud y el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su gestación hasta los cinco años. Este avance fortalece la lucha contra la anemia y la malnutrición crónica.

En tanto, el programa Juntos logró reducir la anemia entre sus usuarios de 6 a 35 meses en cerca de nueve puntos porcentuales entre setiembre de 2024 y setiembre de 2025, pasando de 26,93 % a 18,11 %, lo que representa 21 mil casos menos. Por su parte, Cuna Más consiguió que la anemia entre sus usuarios de 6 a 36 meses disminuyera de 29,2 % a 19,8 % entre agosto de 2024 y agosto de 2025, lo que equivale a 10 mil casos menos.

Por otro lado, gracias al trabajo articulado de los programas Juntos y PAIS, más de 140 mil peruanas y peruanos en situación de vulnerabilidad recibieron por primera vez su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Uno de los retos más grandes de la actual gestión del Midis ha sido la convocatoria al primer proceso de compra de productos para el PAE, destinado a nutrir a más de cuatro millones de escolares de las zonas más vulnerables, está en marcha. Para garantizar la transparencia, se ha invitado a la Contraloría, el Ministerio Público, Digesa, OECE y Perú Compras, entre otras instituciones, a supervisar cada etapa del procedimiento, y se ha impedido la participación de proveedores que hayan generado daños a los estudiantes.

Asimismo, la ministra Lesly Shica ha planteado a ProInversión que estudie la implementación del mecanismo Progreso por Impuesto. El objetivo es impulsar medidas que permitan salir de la pobreza a usuarios de los programas sociales.

Otros resultados relevantes incluyen la labor de Foncodes, a través de Haku Wiñay / Noa Jayatai, con 1255 proyectos en ejecución que benefician a 263 049 hogares y una inversión superior a S/1580 millones. Además, se han rehabilitado 200 escaleras peatonales en 16 distritos de Lima Metropolitana y Ventanilla, en el Callao, con una inversión de S/45 millones. Paralelamente, se ha mejorado la infraestructura vial en 1639 centros poblados (más de S/94 millones 700 mil). El programa Emprendimiento Mujer ha beneficiado a 3400 hogares con 18 proyectos.

Juntos ha atendido a más de 827 mil hogares y afiliado a más de 71 mil nuevos hogares, con una ejecución presupuestal de más de S/757 millones. Además, 4175 jóvenes accedieron a Beca 18 y 11 941 estudiantes recibieron transferencias para la alta secundaria.

Pensión 65 atiende a más de 824 mil adultos mayores, con una inversión de más de S/1566 millones, y Contigo, a más de 142 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema (más de S/214 millones). Cuna Más llegó a más de 342 mil familias mediante servicios de cuidado diurno y acompañamiento, con una ejecución presupuestaria de más de S/911 millones.

También destaca la transferencia, en octubre, de más de S/20 millones adicionales al Programa de Complementación Alimentaria (PCA), elevando el presupuesto total de 2025 a más de S/540 millones. Esta medida permitió mejorar la calidad nutricional de las raciones en comedores populares y ollas comunes, beneficiando a más de un millón de personas vulnerables, con un incremento presupuestal superior al 300 % respecto a 2021.