Hernán Barcos fue presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Cajamarca

FC Cajamarca inició una nueva etapa con la llegada de su fichaje estrella Hernán Barcos a la ciudad y la presentación oficial del proyecto deportivo para la temporada 2026, encabezado por el técnico Carlos Silvestri. En conferencia de prensa, el estratega destacó la ilusión que genera este nuevo desafío en el club recién ascendido a la primera división. Agradeció al presidente del club Omar Zavaleta por la confianza, considerando que es un club que transmite nobleza.

Por su parte, Hernán Barcos también tomó la palabra y dejó en claro la ambición del plantel para la temporada. “Estamos muy contentos de llegar a Cajamarca. El objetivo es por lo menos clasificar a un torneo internacional. No podemos empezar el campeonato con la mentalidad de salvar la categoría, apuntamos a pelear arriba”, afirmó el experimentado delantero.

El delantero de 41 años subrayó que el protagonismo debe ser colectivo y no individual. “No se trata de Hernán Barcos, se trata de armar un equipo sólido y potenciar al FC Cajamarca. El objetivo es grupal, no personal. Desde el día uno vamos a trabajar muy duro, todos iguales”, añadió.

Finalmente, Pablo Lavandeira otro de los refuerzos, manifestó su alegría por su llegada al cuadro amarillo y azul. “Agradecer la oportunidad de llegar a este club, que hace historia en el fútbol peruano. Feliz y orgulloso de volver en 11 años a la ciudad que me recibió”.