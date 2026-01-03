Fiscalía liberó al chofer de camión que atropelló a un menor en Gamarra y solicitó comparecencia con restricciones

Luego de permanecer detenido por 48 horas, el chofer del camión de caudales Benjamín Rojas Huamán que atropelló y causó la muerte de un niño de dos años de edad, en el cruce de Jirón San Cristóbal y la avenida Aviación en el centro comercial de Gamarra, en La Victoria el 31 de diciembre del 2025, fue liberado por disposición del Ministerio Público.

La Segunda Fiscalía Penal Provincial de Flagrancia de Lima Centro solicitó comparecencia con restricciones, así como el pago de una caución de S/20 000 para Benjamín Rojas Huamán (31), investigado por el delito de homicidio culposo tras el atropello a un menor de dos años de edad.

Como parte de la formalización del caso, también se dispuso el embargo en forma de inscripción del camión blindado a fin de garantizar la continuidad del caso y requirió incorporar como tercero civil responsable a la empresa Hermes propietaria del vehículo con el objetivo de que pague una reparación civil a los familiares de la víctima.

Cabe indicar que, durante las indagaciones, se concluyó que el factor determinante del accidente habría sido la conducta imprudente del peatón menor de edad al colocarse en la trayectoria del camión de caudales tras salir detrás de un automóvil estacionado en el jirón San Cristóbal.

Asimismo, se determinó la existencia de un factor contributivo en el hecho por parte del conductor al no haber eliminado los riesgos en el entorno de seguridad de su vehículo en una zona de alto tránsito peatonal.

También se ha dispuesto tomar las declaraciones del compañero ocupante y del copiloto del camión blindado, recibir el reporte GPS del mismo vehículo, sus grabaciones fílmicas interiores y exteriores, pericia de daños, entre otras diligencias para alcanzar el esclarecimiento del suceso.

A través de estas restricciones solicitadas (no ausentarse de su localidad de residencia, acudir cada 30 días al Juzgado, entre otras), se busca asegurar un eventual pago de indemnización a los padres y familiares del fallecido, así como evitar otro accidente similar en el área por parte del investigado y la empresa incorporada como tercero civil responsableponsable.