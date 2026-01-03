Estado de emergencia: Ministro Martínez lidera operativo de control territorial en Comas

En el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, lideró el operativo de control territorial en Comas donde participaron más de 250 policías y militares.

“Estamos continuando con los operativos en los primeros días del año. Vamos a seguir golpeando a la delincuencia. La seguridad ciudadana es un tema transversal que involucra a todas las entidades del Estado y esto demuestra el trabajo articulado”, expresó el titular del sector Justicia.

El operativo comprendió intervenciones en puntos estratégicos de las avenidas Túpac Amaru, La Pascana, Universitaria, Collique y Santa Luzmila, donde se realizaron controles de identidad a transeúntes, intervenciones a mototaxis y unidades de transporte público, además de patrullaje preventivo.

En estas zonas las fuerzas del orden detuvieron a cuatro personas con requisitoria vigente por los delitos como robo agravado y omisión de prestación de alimentos, así como otras cuatro detenciones por peligro común, violencia familiar y conducción en estado de ebriedad.

También participaron en el operativo el director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, Juan Gil, y el asesor del Viceministerio de Seguridad Pública, Juan Pedrera.

De esta manera, mediante acciones articuladas y sostenidas, el Estado refuerza su presencia en zonas estratégicas para mantener el control territorial e identificar contextos delictivos en la capital, consolidando el orden público y fortaleciendo la seguridad ciudadana en beneficio de la población.