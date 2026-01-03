Delta Force fue la unidad que ejecutó el operativo en varios puntos del país contra gobierno de Nicolás Maduro

Primeros detalles: qué fuerza de elite encargada de la misión que capturó a Maduro y terminó con la extracción de Maduro y su esposa. Las características de una fuerza letal





El humo se eleva desde Fuerte Tiuna, la principal guarnición militar en Caracas, Venezuela, después de que se escucharan múltiples explosiones y aeronaves sobrevolaran la zona, el sábado 3 de enero de 2026. (AP/Matias Delacroix)

Los primeros detalles de la megaoperación para extraer al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comienzan a emerger luego de la larga noche donde Venezuela se vio estremecida por la caída del mandatario acusado de narcoterrorismo, entre otros crímenes contra la humanidad.

De acuerdo a información a la periodista Jennifer Jacobs de la cadena norteamericana CBS News, fue la Delta Force la encargada del operativo en Caracas y otros puntos simultáneos del país latinoamericano. La coordinación fue perfecta y sobrepasó las defensas chavistas que quedaron inutilizadas desde el inicio de la misión.

“El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado la mañana del sábado por miembros de la Fuerza Delta, la principal unidad de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos, según informaron funcionarios estadounidenses a CBS News“, señaló Jacobs.

La prestigiosa reportera también recordó que esa misma fuerza fue la encargada de la misión de 2019 que terminó con la vida del ex jefe del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), Abu Bakr al-Baghdadi.

La unidad secreta y letal de Estados Unidos

En el corazón de las operaciones especiales de Estados Unidos, Delta Force mantiene un perfil bajo pese a su reconocida eficacia en misiones de alto riesgo. Es la unidad de élite dedicada a operaciones especiales, con un rol central en la lucha contra el terrorismo internacional.

Un incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, es visto a distancia tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. El ejército de Estados Unidos estuvo detrás de una serie de ataques contra la capital venezolana, Caracas, el sábado, según informaron medios estadounidenses. La Casa Blanca y el Pentágono no han comentado sobre las explosiones ni sobre los reportes de aeronaves sobre la ciudad. Los medios estadounidenses CBS News y Fox News citaron a funcionarios no identificados del gobierno de Trump confirmando que fuerzas estadounidenses estuvieron involucradas. (AFP)

Con base en Fort Bragg, en Carolina del Norte, Delta Force -también identificada como Combat Applications Group (CAG), Army Compartmented Elements (ACE), Task Force Green o simplemente “la Unidad”- opera bajo el control funcional del Joint Special Operations Command (JSOC) y la administración del Army Special Operations Command (USASOC). La fuerza está compuesta por cerca de 2.000 efectivos, con entre 300 y 400 operadores de combate. Esta estructura incluye siete escuadrones, de los cuales cuatro son de asalto directo y uno está dedicado a tareas clandestinas.

La selección de sus miembros proviene principalmente de los Rangers y de los Grupos de Fuerzas Especiales del ejército. Los candidatos deben contar con un historial sobresaliente, al menos dos años y medio de servicio restante y alcanzar el rango de cabo o especialista.

El proceso de ingreso incluye pruebas físicas y mentales extremas, como “The Long Walk”, una marcha de 64 kilómetros con una mochila de 20 kilogramos, que según antiguos integrantes solo superan uno de cada diez aspirantes. Quienes lo logran ingresan a un curso de seis meses sobre tiro, demolición, espionaje y protección ejecutiva.

La concepción de Delta Force se gestó en la década de 1970, cuando el coronel Charles Beckwith, veterano de Vietnam y exintegrante de la 22nd Special Air Service (SAS) británica, propuso la creación de una unidad similar tras observar la respuesta europea a las amenazas terroristas. Pese a la resistencia inicial, el aumento de los ataques llevó a la aprobación oficial del proyecto en 1975, con la fundación formal establecida el 19 de noviembre de 1977.

Las operaciones de Delta Force son consideradas altamente confidenciales, aunque algunas han trascendido al dominio público. La fallida Operación Eagle Claw en Irán (1980) buscó rescatar a rehenes estadounidenses en Teherán, pero terminó en tragedia tras la pérdida de personal y aeronaves. El desenlace impulsó la creación del 160th Special Operations Aviation Regiment como apoyo aéreo especializado. Otras misiones, como el rescate de Kurt Muse en Panamá durante la invasión de 1989 y la destrucción de misiles Scud iraquíes en la Guerra del Golfo, ilustran la versatilidad de la unidad.

En Somalia, la unidad participó en la incursión al Hotel Olympic en 1993, donde la caída de dos helicópteros Black Hawk derivó en un enfrentamiento conocido, con la muerte de varios operadores. Dos de ellos, Randy Shughart y Gary Gordon, recibieron la Medalla de Honor de manera póstuma por sus acciones en combate.

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Delta Force se desplegó en Afganistán para cazar líderes de al-Qaeda y los talibanes, y más tarde intervino en Irak a lo largo de la década siguiente. En 2012, sus miembros participaron en la evacuación de la embajada estadounidense en Trípoli, Libia, durante el asedio de Bengasi.

La operación más reciente y notoria ocurrió en octubre de 2019, cuando Delta Force encabezó la incursión secreta que permitió ubicar y acorralar a Abu Bakr al-Baghdadi, jefe terrorista del Estado Islámico. El operativo implicó sortear el espacio aéreo de Irak, Rusia y Turquía. Al verse rodeado, al-Baghdadi se suicidó activando un cinturón explosivo.