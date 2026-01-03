Bombardeo estadounidense sobre Caracas abre la puerta a una invasión a gran escala

EE.UU. inicia el bombardeo militar directo. Venezuela alerta: es el comienzo de una guerra colonial por el petróleo y una amenaza continental.

El gobierno de Venezuela acusó este sábado a Estados Unidos de haber perpetrado un ataque aéreo contra la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, calificándolo como una «gravísima agresión militar» y el preludio de una invasión inminente. La acción, que según testimonios en redes sociales estuvo acompañada de detonaciones y el sobrevuelo de helicópteros en la madrugada, representa una escalada sin precedentes en las tensiones bilaterales.

Una violación flagrante del derecho internacional

En un comunicado oficial, la administración del presidente Nicolás Maduro sostuvo que el acto «constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas», específicamente de los artículos que consagran la soberanía y prohíben el uso de la fuerza. «Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas», señaló el texto. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.

El petróleo en el centro de la disputa

Caracas advirtió que el objetivo final de Washington es apoderarse de los «recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales». El comunicado afirma que Estados Unidos busca «quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación» e imponer un «cambio de régimen» en alianza con lo que denomina «la oligarquía fascista». Pese a la ofensiva, el gobierno venezolano se declaró firme: «No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía».

Analistas regionales observan con extrema preocupación este desarrollo, que configura el primer uso directo de fuerza militar estadounidense en suelo venezolano y establece un peligroso precedente para la intervención en asuntos internos de países latinoamericanos. La comunidad internacional espera una respuesta urgente de los organismos multilaterales.